Como a crise do coronavírus afetou o tráfico de drogas no mundo

Como o coronavírus está mudando o tráfico de drogas. REUTERS - Guadalupe Pardo

Texto por: RFI

Os traficantes de drogas também sofrem os efeitos da crise do coronavírus. Mais do que as campanhas de repressão à venda e ao consumo de entorpecentes, as medidas de confinamento para lutar contra a Covid-19 penalizaram seriamente toda a ‘cadeia produtiva’ das drogas, do produtor ao consumidor final.