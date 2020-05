Nova York: Dezenas de corpos encontrados em caminhões na frente de uma funerária

Trabalhadores carregam um caixão em uma rua da cidade em frente à Casa Funerária Andrew T. Cleckley durante o surto de doença por coronavírus (COVID-19) no Brooklyn, Nova York.

Dezenas de corpos em vários graus de decomposição foram encontrados em caminhões de mudança sem refrigeração em frente a uma funerária de Nova York, depois que vizinhos reclamaram à polícia sobre o mau cheiro.

Com mais de 18.000 mortes em Nova York, o centro da pandemia, o novo coronavírus transformou a morte em parte da paisagem urbana. Em todos os hospitais, há caminhões refrigerados com os motores funcionando e as carrocerias que continuam a se acumular a um ritmo sem precedentes.

Os necrotérios, cemitérios e crematórios estão lotados e as casas funerárias têm listas de espera nos Estados Unidos.O colapso da indústria mortuária foi revelado nesta semana, quando as autoridades encontraram 100 corpos empilhados em vans em movimento em uma funerária do Brooklyn. Foram os vizinhos que alertaram a polícia sobre um odor desagradável vindo dos veículos.

"Façam alguma coisa!"

“Acho realmente incompreensível como uma funerária pode permitir que algo assim aconteça. Como é possível que eles não tenham notificado o Estado que os regula ou que não tenham ido à delegacia para pedir ajuda? Façam alguma coisa! Em vez de deixar os corpos lá. Isso, para mim, é inadmissível ”, protestou o prefeito Bill De Blasio.

O governo do estado de Nova York e o promotor público do Brooklyn estão investigando a funerária Andrew T. Cleckley neste distrito da cidade de Nova York, que possui os caminhões e deveria lidar com os corpos.

O proprietário da funerária Andrew T. Cleckley disse ao New York Times na quinta-feira que, como outros diretores de funerais, ele está impressionado com a pandemia. Ele disse que usou os caminhões para armazenar corpos, mas somente depois de encher sua capela com mais de cem corpos.

"Fiquei sem espaço", disse Cleckley, e disse que em abril ele recebeu mais corpos do que em 2019. "Os corpos saem de todos os lugares", afirmou.

Dada a falta de dignidade em lidar com os falecidos, as autoridades municipais iniciarão um "comitê de luto" na segunda-feira em que representantes dos necrotérios e funerárias tentarão fornecer uma solução coordenada para o problema.

(Com informações da AFP)

