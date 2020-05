OMS quer participar de investigação sobre origem do coronavírus na China

A OMS (Organização Mundial da Saúde) quer participar da investigação chinesa sobre a origem do novo coronavírus AFP

Texto por: RFI

A OMS (Organização Mundial da Saúde) afirmou nesta sexta-feira (1°) que quer participar do estudo feito pelo governo chinês para investigar a origem animal do coronavírus. A fala acontece no dia seguinte ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer, sem apresentar provas, que o vírus teria saído de um laboratório de Wuhan.