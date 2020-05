Rússia registra recorde de casos da Covid-19 e já é segundo país mais atingido

A Rússia registrou nesta segunda-feira (4) um novo aumento do número de casos diários do coronavírus, que já ultrapassam 145.000 pessoas. O país se tornou o segundo do mundo com o maior número de novas infecções depois dos Estados Unidos. O Brasil e o Reino Unido chegam respectivamente em terceiro e quarto lugar.

De acordo com dados oficiais, 10.581 novas contaminações foram registradas nas últimas 24 horas - apenas 52 a menos em relação ao recorde de domingo (3). O número total de infectados já atinge 145.268 pacientes e 1.356 mortes foram registradas. No fim de semana, o primeiro-ministro russo, Mikhail Michoustine, anunciou que foi testado positivo para a Covid-19.

Apesar do avanço da epidemia, a taxa de mortalidade da doença na Rússia é inferior a países como a Itália, a Espanha ou os Estados Unidos. De acordo com as autoridades russas, isso se explica pela decisão de fechar rapidamente a fronteira, pelo número de testes realizados e pelo acompanhamento das pessoas com sinais da infecção e de seus contatos. Mas esses dados são contestados por opositores, já que o governo russo controla o acesso às informações.

País prepara fim do confinamento

A Rússia prepara, a partir do dia 12 de maio, uma flexibilização progressiva das medidas de confinamento, anunciada na semana passada pelo presidente Vladimir Putin. Ele reconheceu que a situação continua "difícil".

Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, o chefe de Estado russo vai presidir uma reunião com diversos responsáveis para estudar as recomendações sobre o fim do confinamento. "Infelizmente, quando saímos na rua, há muita gente. É uma atitude perigosa", declarou Peskov, lembrando que o mês de maio tem muitos feriados e temperaturas mais amenas.

A chefe da agência sanitária russa Rospotrebnadzo, Anna Popova, afirmou entretanto "ter esperança" que o fim do isolamento ocorra na data prevista. Mas, disse que, se os russos violarem as regra, "é evidente que será necessário reforçar as medidas a partir de 12 de maio".

Moscou epicentro da epidemia

Somente Moscou concentra mais da metade dos casos declarados. A capital se tornou o epicentro da epidemia.O governo local prometeu pagar os estudantes de medicina que estão trabalhando nos hospitais da cidade para atender os casos - normalmente eles não são remunerados.

Diante do aumento do número de contaminações, o Kremlin precisou adiar o desfile militar anual previsto para o dia 9 de maio, para celebrar os 75 anos da vitória contra os nazistas.

