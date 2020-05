Especialistas franceses testam antipsicótico no combate à Covid-19

O efeito antiviral da clorpromazina está sendo testado por pesquisadores do grupo hospitalar universitário Paris Psiquiatria e Neurociências, anunciou o estabelecimento em um comunicado publicado nesta segunda-feira (4). O medicamento é utilizado há décadas no tratamento da esquizofrenia e da doença bipolar.

O estudo inédito, chamado “reCovery”, está sendo feito em parceria com o Instituto Pasteur. De acordo com o comunicado divulgado pelo hospital, os pacientes tratados com a molécula apresentaram poucos sintomas graves da Covid-19, mesmo tendo fatores de risco como obesidade ou doenças cardiovasculares.

A clorpromazina poderia agir inibindo a entrada do vírus nas células. A ação é eficaz em estágios precoces e mais avançados da infecção. Segundo o hospital, o mesmo fenômeno foi constatado em outros hospitais franceses, na China, na Itália e na Espanha.

Testes em humanos e animais

O uso do medicamento é uma “pista interessante que precisa ser confirmada no homem”, explicou a psiquiatra Marion Praze à rádio francesa France Info. O remédio é o primeiro antipsicótico da história médica e também é usado em anestesias ou obstetrícia. A psiquiatra coordena o estudo para testar no homem as propriedades antivirais da molécula.

“Conhecíamos várias pesquisas elaboradas desde os anos 80 sobre as propriedades antivirais de diversos tratamentos utilizados em psiquiatria”, explicou a especialista. “Mergulhamos na literatura e descobrimos três artigos publicados em 2014 e 2018. Eles mostram que um antipsicótico, a clorpromazina, já havia demonstrado sua eficácia no combate a outros tipos de coronavírus, como nas epidemias de 2002 e 2012”, declarou.

A psiquiatra e sua equipe procuraram então o instituto Pasteur para iniciar o estudo e os resultados mostraram que a clorpromazina era eficaz contra a Covid-19. Os testes foram feitos em células de animais e humanas, o que é inédito.

A próxima etapa agora é testar o remédio em 40 pacientes e depois validar os resultados em um número maior de pessoas. Segundo a psiquiatra, a clorpromazina poderia ser administrada durante algumas semanas aos pacientes hospitalizados para diminuir os sintomas graves da doença.

