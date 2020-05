Covid-19: Tripulantes de navios de cruzeiro continuam presos em alto mar

Atualmente, 104 navios de cruzeiro se encontram em águas norte-americanas. A bordo, quase 72.000 tripulantes. Michael Coghlan/Flickr

Texto por: RFI

Dois meses atrás, quando o mundo começou a tomar medidas de isolamento social para impedir a propagação da Covid-19, as companhias marítimas norte-americanas receberam ordens para parar de navegar. Após longas negociações com as autoridades portuárias, os navios conseguiram desembarcar e repatriar seus passageiros, antes de zarpar de novo em direção ao mar, criando um problema para os tripulantes que continuam confinados a bordo.