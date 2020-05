Londres vai exigir isolamento de 14 dias para viajantes na chegada ao Reino Unido

O aeroporto de Heathrow, em Londres, no meio da epidemia de coronavírus. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

Texto por: RFI

O governo britânico notificou as companhias aéreas que introduzirá uma quarentena de 14 dias para as pessoas que chegam do exterior na esperança de evitar uma segunda onda da epidemia do novo coronavírus, disse neste sábado (9) a federação do transporte aéreo do Reino Unido.