Morre em Nova York 2ª criança por doença inflamatória ligada à Covid-19

Cientistas pesquisam o porquê do coronavírus ser mais leve em crianças. REUTERS - Mohamed Abd El Ghany

Texto por: RFI

Uma criança de cinco anos morreu no estado de Nova York de uma doença inflamatória com sintomas semelhantes à doença de Kawasaki, possivelmente relacionada à Covid-19, disse o governador do estado de Nova York nesta sexta-feira (8). De acordo com a TV CBS, uma segunda criança de sete anos morreu na semana passada em um subúrbio de Nova York com sintomas semelhantes.