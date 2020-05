Pioneiro e lenda viva do rock, Little Richard morre aos 87 anos

O cantor Little Richard faz uma homenagem musical ao produtor Don Cornelius, criador e produtor do programa de televisão "Soul Train", no 3º TV Land Awards anual em Santa Monica, Califórnia, EUA, 13 de março de 2005.

Little Richard, um dos pioneiros do rock, que conquistou fama nos anos 1950 com sucessos como "Tutti Frutti" e "Long Tall Sally", conhecido por sua presença de palco eletrizante, morreu aos 87 anos, anunciou seu filho à revista Rolling Stone.

A causa da morte da lenda da música, que mobilizou multidões por décadas, ainda é desconhecida, segundo a revista Rolling Stone.

Com uma voz particular, que ia do grave ao falsete, Richard captou a atenção do público e se tornou uma inspiração para artistas como os Beatles, enquanto ele transformava o blues no novo estilo do rock 'n' roll, ao lado de artistas como Fats Domino e Chuck Berry.

Mas, muito mais do que esses dois contemporâneos relativamente sábios, Little Richard ajudou a dar ao rock and roll um ar de escândalo, com suas camisas berrantes como ninguém usava na época, seu penteado de banana com 15 cm de altura e bigode tão fino quanto uma linha de lápis.

Muito antes dos roqueiros da década de 1960, seus excessos faziam rima com decadência: em turnê, esse suposto voyeur falava abertamente de suas orgias noturnas bissexuais.

Sua influência foi considerável. Os primeiros grandes roqueiros brancos – Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley – começaram ouvindo suas músicas. Tanto os Beatles quanto os Rolling Stones as tocaram nos estágios iniciais de seus shows, e o jovem Jimi Hendrix começou como músico em seu grupo.

Aos nove anos, David Bowie ficou fascinado quando viu um filme de Little Richard. "Sem ele, eu provavelmente nunca teria me tornado músico", admitiu Bowie mais tarde.

Família pobre

Richard Wayne Penniman, mundialmente conhecido como Little Richard, nasceu em 5 de dezembro de 1932 em uma família pobre em Macon, Geórgia, no sul dos Estados Unidos. Em sua autobiografia de 1984, ele disse que seu pai, que dirigia um bar e foi morto a tiros no início de sua carreira, disse uma vez a ele: "Meu pai tinha sete filhos e eu também queria sete. Você estragou tudo, você é apenas meio filho."

Seu apelido "Little Richard" era enganador: o homem tinha 1,80m de altura. Filho rebelde, deficiente de duas pernas de diferentes comprimentos, ele andava pelas igrejas, atraído pela música deles e se distinguia por seus passos considerados efeminados.

Ele foi notado em 1947 por um cantor gospel. Ele então começou a cantar profissionalmente, principalmente em shows clandestinos de drag queen. Em um mercado musical em expansão, as primeiras gravadoras ficaram interessadas nele.

"Tutti Frutti", que evoca sexo entre homens, se torna um sucesso em seus shows. Mas ele nunca havia pensando em gravá-lo, até que um produtor da Specialty Records, uma gravadora de Los Angeles especializada em artistas negros, ouviu o título. Ele se ofereceu para gravá-lo no estúdio com letras diluídas, para permitir que a canção fosse exibida no rádio.

