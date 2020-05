Londres amplia quarentena e visa reabrir escolas e lojas no início de junho

Lojas e escolas primárias serão abertas no início de junho no Reino Unido, se houver progresso na luta contra a pandemia de Covid-19, anunciou o primeiro-ministro Boris Johnson no domingo (10). A quarentena decretada em 23 de março será estendida até esse período.

Um total de 31.855 pessoas que testaram positivo para o coronavírus morreram no Reino Unido, o segundo país mais enlutado pela pandemia depois dos Estados Unidos. Apesar da queda no número de mortes e hospitalizações, as diretrizes adotadas no final de março permanecem em vigor, com alguma flexibilização, anunciou o líder conservador.

"Embora tenhamos feito progressos no cumprimento de pelo menos algumas das condições estabelecidas, de modo algum conseguimos cumprir todas elas. E, portanto, não é o momento esta semana para acabar com a contenção”, disse Boris Johnson em uma intervenção na televisão.

No entanto, ele espera poder reabrir gradualmente as lojas e as escolas primárias, começando pelo jardim de infância no início de junho.

Um mês depois, no início de julho, "se todas as condições forem atendidas" e com base em pareceres científicos, o governo espera "reabrir pelo menos parte" de cafés e restaurantes e outros locais públicos. Estes podem ser cafés com terraços ou espaços ao ar livre, permitindo que os clientes respeitem as medidas de distanciamento social.

Além disso, o governo planeja "em breve" introduzir um período obrigatório de quarentena para os viajantes que chegam ao Reino Unido por via aérea, disse Johnson, sem fornecer uma data ou detalhes sobre a medida. "Nenhuma medida de quarentena será aplicada aos viajantes da França nesta fase", disse a presidência francesa, após uma conversa entre Emmanuel Macron e Johnson.

No momento, a população é chamada a continuar seus esforços com uma nuance: se o home office é sempre recomendado, aqueles que não podem trabalhar em casa agora são "ativamente encorajados" a ir trabalhar, a partir de segunda-feira (11). No entanto, eles são convidados a evitar o transporte público e a manter uma distância de dois metros entre cada indivíduo. Para facilitar, o ministro dos Transportes anunciou no sábado a criação de ciclovias e a ampliação das calçadas no Reino Unido.

Banho de sol permitido

Um pequeno consolo para os ingleses: eles podem deixar suas casas para exercitar-se o quanto quiserem e tomar sol. "A partir desta quarta-feira, queremos incentivar as pessoas a se exercitarem mais ao ar livre e até ilimitadas", disse Boris Johnson.

Por outro lado, as multas serão aumentadas para quem não respeitar as regras do distanciamento social. Para aliviar a contenção, o governo deseja prosseguir em etapas, com um novo sistema de alerta sobre o nível de perigo representado pela pandemia.

"No momento, pensamos que o país está em quatro na escala de cinco, cinco sendo o nível mais preocupante e queremos reduzi-lo o mais rápido possível para três", explicou o ministro responsável pelas Comunidades, Robert Jenrick, no canal de televisão Sky News, neste domingo.

