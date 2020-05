Rússia "indignada" por EUA minimizarem luta do do país contra alemães na 2ª Guerra

O presidente russo Vladimir Putin participa de uma cerimônia de lançamento de flores na Tumba do Soldado Desconhecido no Dia da Vitória, que marca o aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, em meio à pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) no centro de Moscou, Rússia, 9 de maio de 2020.

A Rússia expressou neste domingo indignação com as tentativas dos Estados Unidos de "distorcer" o papel da União Soviética (URSS) na derrota da Alemanha nazista em 1945, e pediu uma "conversa séria" sobre o tema com funcionários do governo norte-americano.

"Estamos extremamente indignados com as tentativas de distorcer a transcendência da contribuição decisiva de nosso país", afirma um comunicado do ministério russo das Relações Exteriores, em referência a um post publicado na sexta-feira (8) na página da Casa Branca no Facebook, que menciona apenas Estados Unidos e Grã-Bretanha como vencedores.

"Os funcionários norte-americanos não tiveram a coragem nem a vontade de homenagear o papel inegável e a quantidade colossal de vítimas que o Exército Vermelho e o povo soviético sofreram em nome de toda a humanidade", destacou Moscou.

Depois de classificar as declarações norte-americanas como "particularmente ruins", Moscou pediu a Washington que não transforme a recordação de 1945 em um "novo problema nas relações bilaterais, que por si só passam por momentos difíceis".

A questão do papel da URSS na vitória contra a Alemanha nazista, que custou a vida a 27 milhões de mortos soviéticos, é um assunto extremamente delicado na Rússia e está no núcleo do discurso de força e prestígio russos, defendido pelo presidente Vladimir Putin.

Moscou também acusa europeus, poloneses e ucranianos em particular, de minimizar seu papel na Segunda Guerra Mundial.

A Rússia recordou no sábado (9), de maneira modesta, o 75º aniversário da vitória na Segunda Guerra Mundial, sem o grande desfile militar que é habitual e sem as centenas de milhares de cidadãos nas ruas, devido à pandemia do novo coronavirus.

(Com informações da AFP)

