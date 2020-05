Paris adota o incerto caminho do fim do confinamento

Assentos no metrô parisiense: adesivos indicam lugares que devem ser deixados vagos por precaução sanitária (11/05/2020). Patricia Moribe

Texto por: Patricia Moribe

No primeiro dia do relaxamento do lockdown em Paris, após 55 dias de confinamento, as ruas amanheceram mais movimentadas, com circulação de carros e pessoas. O comércio também reabriu parcialmente. A seguir, imagens desse cauteloso retorno à liberdade captadas no 12° distrito de Paris.