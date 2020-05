Médico alerta para risco de retorno ao confinamento na França

Franceses voltaram às ruas com o fim do confinamento AFP

Texto por: RFI

Um dia depois do governo francês flexibilizar as medidas de confinamento no país, um sindicato francês teme que o desrespeito às medidas de prevenção contra o coronavírus obrigue as autoridades a tomar novamente medidas restritivas.