Madagascar usa planta tradicional contra coronavírus com resultados positivos

O presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, lança a Covid-Organics em Antananarivo em 20 de abril de 2020. © AFP - Rijasolo

Texto por: RFI

Madagascar vem abastecendo os países africanos com o Covid Organics, um chá feito à base de artemísia para combater a Covid-19. A Organização Mundial de Saúde (OMS) e a União Africana, além de outras organizações, lembram que esse produto ainda precisa de confirmação científica. No entanto, segundo o presidente malgaxe, Andry Rajoelina, dos 171 pacientes identificados com Covid-19, 105 foram curados pelo produto.