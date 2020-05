Medidas contra Covid-19 na Bolívia ferem liberdade de expressão, dizem sindicatos

Rua deserta da capital bolivana, La Paɗ, no primeiro dia de confinamento em 22 de março..

O governo transitório da Bolívia, liderado por Jeanine Añez Chávez, decidiu adotar medidas consideradas autoritárias para lutar contra a epidemia do coronavírus, que já deixou quase 140 mortos no país. Uma delas é punir em até dez anos de prisão a desinformação sobre a Covid-19. A decisão desencadeou diversos protestos na segunda-feira (11).

O decreto prevê punir criminalmente quem "difundir informação de forma escrita, artística ou por qualquer outro procedimento que ponha em risco ou afete a saúde pública, gerando incerteza na população". O ministro da Presidência, Yerko Núñez, afirmou que o decreto não atinge os jornalistas, que são regidos por outra lei.

Segundo ele, o objetivo é coibir cidadãos, que estão tentando "confundir" as pessoas nas redes sociais. "Quem deveria estar preocupado com as novas disposições são "os que querem confrontar e dividir os bolivianos", disse Núñez.

Sindicatos reagem à decisão

Os sindicatos da imprensa boliviana reagiram exigindo a anulação do decreto da presidente interina, Jeanine Áñez, assegurando que a lei restringe a liberdade de expressão. As associações de jornalistas de La Paz e da Bolívia, APLP e ANPB, pediram em um comunicado conjunto a extinção da nova norma, promulgada no fim de semana por Áñez. Segundo os sindicatos, o decreto "estabelece uma severa restrição, inconstitucional e não convencional, ao criminalizar o direito humano e fundamental à liberdade de expressão."

A Associação Nacional de Imprensa (ANP, na sigla em espanhol), que reúne donos de veículos impressos, também expressou sua "profunda preocupação com o conteúdo do Decreto 4231, que amplia as restrições à liberdade de expressão, contidas nos decretos 4199 e 4200, aplicados em tempos de pandemia". Nas últimas semanas, também surgiram denúncias nas redes sociais de viagens a festas de familiares e amigos da presidente Áñez em aviões militares, acusações negadas pelo governo.

Governo está sendo vencido pela população, diz opositor

Desde que a Bolívia registrou os dois primeiros casos em 10 de março, vírus se propagou rapidamente, ainda que o país não esteja no topo dos mais atingidos na América do Sul. Mais de 2.500 contaminações foram registradas e o coronavírus já matou mais de 126 pessoas, de acordo com os dados mais recentes. O ex-presidente Carlos Mesa, ex-presidente (2003-2005), que também se candidatou à Presidência, afirmou em abril que "o governo está sendo vencido" pela situação.

A Bolívia esteve sob confinamento total até domingo (10), com fechamento de fronteiras e rigorosas limitações à circulação de veículos e proibição de sair às ruas. Na segunda-feira (11), o governo de transição boliviano propôs planejar uma quarentena flexível em algumas regiões do país.

Santa Cruz de la Sierra, no leste do país, é a região boliviana mais atingida pela Covid-19, e tem mais da metade dos infectados no país. La Paz (oeste) e Beni (nordeste) são os outros dois mais afetados pelo vírus.

Em meio à pandemia, a Assembleia Plurinacional do país, dominada pelo partido do ex-presidente Evo Morales, promulgou no fim de semana uma lei que permite às autoridades eleitorais convocar eleições em um período aue não pode ultrapassar os 90 dias. A presidente interina de direita, Jeanine Áñez rejeitou a medida "em defesa da vida e da saúde dos bolivianos".

(Com informações da AFP)

