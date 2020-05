Paris: polícia dispersa dezenas no Canal Saint-Martin que celebravam fim do confinamento

O canal Saint-Martin foi literalmente invadido pelas pessoas que queriam festejaro fim da quarentena nesta segunda 11 de maio. © CAPTURA DE TELA

Texto por: RFI

Depois de 55 dias confinados, muitos franceses aproveitaram as medidas de flexibilização para beber com os amigos no local, situado no 11º distrito de Paris, sem preocupação com a distância ou o uso de máscaras. A falta de civismo levou as autoridades a proibir o consumo de álcool na beira do rio Sena e no canal a partir desta terça-feira (12).