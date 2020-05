"Robô-cachorro" ajuda a manter distância entre pessoas para evitar propagação da Covid-19

Spot, o robô cão que ajuda a lutar contra o coronavírus © Divulgação

Texto por: RFI

O robô Spot é um cachorro mecânico criado pela empresa americana Boston Dynamics que ajuda as pessoas respeitarem a regra de distância mínima de um metro - uma das medidas essenciais para lutar contra a propagação do coronavírus. Ele entrou em ação na semana passada no parque Bishan-Ang Mo Kio, situado em Singapura.