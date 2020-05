Com epidemia sob controle, Áustria e Alemanha restabelecem livre circulação em 15 de junho

A Áustria e a Alemanha devem restabelecer a livre circulação entre os dois países a partir do dia 15 de junho. A fronteira está fechada desde março para evitar a propagação da Covid-19. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (13) pela ministra do Turismo e da Agricultura Elisabeth Köstinger.

A decisão autorizará as viagens de negócios e visitas de família, acrescentou a ministra. De acordo com ela, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o austríaco Sebastian Kurz discutiram a questão na terça-feira (12) e aprovaram uma abertura progressiva das fronteiras. Os governos dos dois países, os primeiros a adotarem medidas de flexibilização do confinamento, acreditam que a epidemia esteja "sob controle".

A Áustria e a Alemanha foram os primeiros paísed da União Europeia a reabrir lojas e a decretar o fim de certas restrições de circulação, como o limite nas distâncias nas viagens internas, por exemplo. Os alemães desaconselham por enquanto as viagens turísticas para o exterior.

O governo austríaco disse nesta quarta-feira (13) que vai examinar uma abertura progressiva da livre circulação com outros países, como Suíça, Liechtestein e os vizinhos do leste, sem incluir a Itália, um dos territórios mais atingidos pela epidemia.

A Europa é o continente mais afetado pela pandemia e as fronteiras do espaço Schengen permanecem fechadas pelo menos até o dia 15 de junho. A maioria dos países instaurou um controle nas fronteiras nacionais ou decretou seus fechamentos.

Os 22 países do Espaço Schengen seguem as medidas previstas no artigo 23 do código das fronteiras, que prevê que os estados possam restaurá-las em caso de ameaça grave para a ordem pública ou segurança interna, por uma duração máxima de 24 meses.

Boa parte dos países optou por um fechamento total das fronteiras com países não-europeus ou europeus mais atingidos pela epidemia, como a França. Outros optaram por restrições, limitando a entrada a profissionais, por exemplo. Alguns, como a Grécia, pretendem abrir as fronteiras para turistas estrangeiros, incluindo de outros países, a partir de 1º de julho.

UE analisa recomendações para o setor turístico

Nesta quarta-feira, a União Europeia deve apresentar as recomendações para o setor turístico, duramente impactado pela crise. A recomendação será de reabrir progressivamente as fronteiras internas. A reabertura deve acontecer de maneira concreta e "sem discriminação", de acordo com um documento consultado pelas agências de notícias.

Por exemplo, a Áustria reabrir as fronteiras com a República Theca se a situação do país é comparável à da Alemanha. A abertura também deve incluir todos os habitantes do país, sendo ele um nacional ou estrangeiro com um visto. O turismo representa 10% do PIB da União Europeia.

A UE recomenda, entretanto, que as restrições de viagens internas para estrangeiros fora da Europa sejam mantidas até o dia 15 de junho.

