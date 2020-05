Coronavírus poderia não desaparecer, alerta OMS

O novo coronavírus poderia “não desaparecer” e continuar existindo de maneira endêmica, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). O alerta foi feito ao mesmo tempo em que países europeus começam a flexibilizar as restrições de circulação impostas a sua população.

O diretor para questões de urgência sanitária da OMS, Michael Ryan, declarou na quarta-feira (13) que era “muito difícil” dizer quando a pandemia poderia ser vencida. De acordo com ele, isso significa que talvez seja necessário viver com o vírus, como já é o caso de outras doenças.

O balanço mundial de mortes causadas pela Covid-19 no mundo nesta quinta-feira (14) chega a 300.000 e o de pessoas contaminadas pelo coronavírus já ultrapassou os 4 milhões.

“Este vírus poderia tornar-se endêmico em nossas comunidades, e nunca mais desaparecer”, inclusive se uma vacina for descoberta, insistiu Ryan.

Vacina e flexibilização de regras

Mais de 100 projetos estão sendo desenvolvidos no mundo e uma dezena de testes clínicos estão em andamento contra o novo coronavírus. A corrida pelo tratamento gera tensão entre países. Os Estados Unidos acusaram a China de tentar espionar seus pesquisadores para roubar seus trabalhos.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) estimou nessa quinta-feira que em um cenário “otimista”, uma vacina poderia estar disponível em um ano.

Na espera de um tratamento, os governos são obrigados a escolher entre medidas que visam a diminuir a propagação da doença e decisões para a retomada da economia.

Cada vez mais países flexibilizam as restrições impostas para conter o avanço da pandemia. Outras regiões são obrigadas a rever essa decisão.

Na quinta-feira, o governo japonês anunciou acabar mais cedo do que previsto com o estado de emergência na maioria das regiões do país diante da diminuição do número de casos da doença.

“Nós temos a confirmação que o número de novos casos baixou e chegou ao mesmo nível de meados de março, quando a infecção começou a se propagar”, afirmou o ministro da Economia japonês Yasutoshi Nishimura.

O Japão registrou ao todo 16.000 casos da Covid-19 desde o início da crise sanitária, e 687 mortes.

