Confinamento diminuiu poluição e acidentes de carro na França

O confinamento instaurado pelo governo francês em março resultou em uma forte redução da poluição na região parisiense. As informações são da associação Airparif, que monitora os índices de poluição na área metropolitana e divulgou os dados nexta sexta-feira (15).

Entre o dia 17 de março, data do início do confinamento, e o final de abril, a associação constatou uma forte diminuição da poluição, principalmente de dióxido de azoto - gerado pelos carros. A queda atingiu de 20 a 35% dependendo da semana, e até 50% nas marginais que dão acesso às rodovias.

"O impacto é menor para as partículas finas, com uma diminuição de 7% que pode ser explicada pelas condições meteorológicas desfavoráveis e um maior número de fontes de emissão", destaca a associação.

As partículas finas são geradas pelo tráfego de carros, sistemas de calefação, setor de obras e atividades agrícolas, que tiveram um impacto importante durante um episódio de poluição no fim de março, segundo a Airparif. A associação também analisou a presença no ar de partículas ultrafinas, que têm o tamanho de uma molécula de DNA.

Nesse caso, as consequências do confinamento foram mais impactantes, porque as emissões são geradas principalmente pelo tráfego rodoviário e aéreo. De acordo com a associação, o objetivo a partir de agora é avaliar as consequências da flexibilização do confinamento na poluição, que tem uma evolução mais progressiva em comparação ao confinamento, que ocorreu de maneira súbita.

O tráfego dos carros já aumentou, constata a Airparif, mas não na mesma intensidade que existia antes do "lockdown." Além de ser nociva para a saúde humana, suspeita-se que a poluição também aumente a sensibilidade ao coronavírus.

Morte nas estradas também registra queda

Além da queda da poluição, uma outra consequência positiva do confinamento é o número de pessoas mortas nas estradas da França. A queda, histórica, é de 55,8% no mês de abril, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (15) pelas autoridades francesas.

No mês passado, 103 pessoas morreram nas rodovias francesas, 130 a menos do que no mês de abril de 2019. De acordo com David Julliard, responsável do órgão francês Securité Routière, que analisa os dados, os resultados de abril poderiam ter sido melhores.

"A queda da mortalidade parece não ser proporcional à queda do tráfego", declarou. A polícia também constatou que muitos motoristas ultrapassaram em mais de 50 km/h o excesso de velocidade autorizado, com um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado.

O número de acidentes sem vítimas fatais também caiu em 74% em relação ao mesmo período de 2019, assim como o número de feridos. A mortalidade também despencou dois terços entre pedestres, cicilistas e motocicletas e diminiu entre jovens adultos e pessoas acima de 65 anos.

