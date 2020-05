EUA alertam para aumento de casos de doença grave em crianças positivas para a Covid-19

EUA registram aumento de casos de síndrome inflamatória em crianças que apareceu no Reino Unido

As autoridades americanas emitiram um alerta nesta quinta-feira (14) sobre o aumento de casos de uma doença inflamatória rara e grave que afeta crianças e está provavelmente vinculada à Covid-19. A patologia foi registrada pela primeira vez em abril no Reino Unido em abril.

A doença, chamada síndrome multi-inflamatória em crianças (MIS-C) preocupa as autoridades sanitárias americanas. Mais de cem casos, com pelo menos três mortes, foram registrados recentemente no estado de Nova York. "Os médicos que trataram ou tratam pacientes menores de 21 anos que apresentem sintomas suspeitos da doença devem declarar os casos a seus departamentos de saúde locais", alertaram os Centros de Controle e Prevenção a Doenças (CDC).

Os sintomas da síndrome incluem febre e inflamação em vários órgãos, que obrigam a hospitalizar os pacientes. Os sintomas aparecem entre quatro e seis semanas depois de a criança ter sido infectada, o que impede a realização do teste diagnóstico do coronavírus.

Os médicos que trataram essa nova doença observaram sintomas similares aos da síndrome de Kawasaki, que afeta o sistema vascular em crianças e cujas causas são desconhecidas.Segundo os CDC, a hipótese dessa doença deve ser considerada no caso de "qualquer morte infantil com provas de uma infecção por SARS-CoV-2", coronavírus que provoca a Covid-19..

Síndrome aparece depois que corpo venceu a doença

O aparecimento dos sintomas inflamatórios parece ser desecanceado pelo coronavírus, quando o corpo já desenvolveu anticorpos, segundo o pediatra Sunil Sood, do centro médico infantil Cohen, em Nova York. "Tinham o vírus, e o corpo o combateu. Mas têm essa resposta imunológica tardia e excessiva", explicou. Nenhum caso foi registrado em crianças na Ásia, inclusive na China, onde o vírus surgiu em dezembro. Alguns acreditam que a explicação seriam razões genéticas, segundo Sunil Sood.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, expressou neste domingo "uma séria preocupação" com o aumento da síndrome que afeta crianças. Até o momento, 47% dos casos confirmados testaram positivo para o novo coronavírus e 81% para seus anticorpos, o que significa que eles foram infectados em algum momento desde o início da epidemia.

O governador Cuomo disse que pelo menos 73 crianças no estado de Nova York desenvolveram essa doença, semelhante à doença de Kawasaki.Descrita pela primeira vez em 1967 no Japão, a doença afeta principalmente crianças pequenas. Sua origem não é conhecida com precisão e pode combinar fatores infecciosos, genéticos e imunológicos.

