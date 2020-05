Autotestes para detectar anticorpos da Covid-19 "são prematuros", dizem autoridades francesas

De acordo com um documento divulgado nesta segunda-feira (18) pela Alta Autoridade da Saúde francesa (HAS), os testes para verificar a existência de anticorpos contra a doença, que podem ser feitos com o sangue obtido por uma simples picada no dedo, não são totalmente confiáveis.

Segundo o organismo francês, os testes são difíceis de serem interpretados e seu desempenho é "desigual." Além disso, lembra a HAS, existem "poucos dados científicos sobre seu uso no diagnóstico da Covid-19 na vida real". A utilização também é difícil, afirmam as autoridades francesas.

Apesar da facilidade em realizar os testes, a interpretação e a leitura são complexas, o que pode levar o paciente a tirar conclusões precipitadas. "Não é tão simples quanto um teste de gravidez", avalia o chefe do serviço de avaliação de atos profissionais da HAS, Cédric Carbonneil.

A Alta Autoridade da Saúde francesa divulgou um relatório nesta segunda-feira sobre os testes de serologia rápidos que dão resultados em alguns minutos. Eles são de três tipos: TDR (feitos em laboratórios), testes rápidos de orientação diagnóstica (TROD, que necessitam uma confirmação em laboratório), e autotestes.

Incertezas sobre imunização

Graças à rapidez na sua utilização e ao material utilizado para realizá-los, os autotestes poderiam ser disponibilizados em todo o território, incluindo cidades que possuem apenas um laboratório sem equipamentos suficientes para realizar testes mais sofisticados. A Autoridade francesa de Saúde lembra, entretanto, que existem incertezas sobre a imunidade ao vírus, e, ainda que ela exista, se a mesma é temporária ou permanente.

"Por essa razão, esse tipo de teste ainda não pode identificar quais são as pessoas protegidas contra o vírus", diz a HAS. Por outro lado, identificando as pessoas contaminadas, os testes que detectam anticorpos podem servir ajudar na adoção de estratégias epidemiológicas e estratégia no diagnóstico. Apenas os testes validados pela Alta Autoridade de Saúde e disponibilizados no site do Ministério da Saúde serão reembolsados.

