Crise do coronavírus: o Japão também entra em recessão histórica

Funcionários com máscaras atendem aos clientes, em uma loja Takashimaya que reabre parcialmente em Tóquio, nesta segunda-feira, 18 de maio de 2020. AP - Eugene Hoshiko

Texto por: RFI

Com a crise do coronavírus, a economia japonesa experimentou um segundo trimestre consecutivo de contração no produto interno bruto (PIB) entre janeiro e março de 2020, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (18) pelo governo japonês.