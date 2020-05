Equador: 70% de detentos de uma prisão contaminados pela Covid-19

Prisioneiros com máscaras faciais enquanto trabalham na confecção de caixões em Ambato, Equador, em 8 de abril de 2020. © AFP - -Environment Ministry of Ecuador / AFP

Texto por: RFI

Mais de 400 detentos de um presídio no centro do Equador, que abriga cerca de 600 homens, foram diagnosticados com coronavírus, informou nesta quarta-feira (20) Edmundo Moncayo, diretor da agência que administra o sistema prisional no país.