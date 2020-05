Trump quer G7 com presença de líderes em Camp David em junho

Os líderes das nações que fazem parte do G7 reagiram com cautela diante da proposta do presidente americano Donald Trump de realizar o encontro em Camp David, nos Estados Unidos, em junho, e não por videoconferência. Foto: Cúpula do G7 em Biarritz, França, 26/08/ 2019.

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (20) que a próxima cúpula do G7, em junho, a ser organizada pelos Estados Unidos, deveria ser presencial na residência de Camp David e não por videoconferência, como um símbolo do retorno à 'normalização'.

Publicidade Leia mais

"Agora que nosso país está em transição para retornar à grandeza, estou pensando em reprogramar o G7 para a mesma data ou uma próxima em Washington, na lendária Camp David", afirmou.

Em meados de março, por conta do impacto da Covid-19 na Europa, foi divulgado que esse encontro de chefes de Estado de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido seria realizado por meio de videoconferência.

Trump está de olho nas eleições

Mas a menos de seis meses da eleição presidencial, Trump defende o fim das medidas de confinamento e a pronta retomada da atividade econômica, abalada pelos efeitos do coronavírus.

"Os outros membros (do G7) também começaram seu retorno [às atividades]. Seria um símbolo maravilhoso para todos. Normalização!", afirmou o presidente americano.

Uma reunião desse nível também permitiria a Trump se posicionar no cenário internacional e enviar uma mensagem de força, depois de ser amplamente criticado pela maneira como gerencia o combate à pandemia, que nos Estados Unidos, país mais afetado pela Covid-19 no mundo, com mais de 90.000 vítimas fatais.

Também teria uma tribuna para amplificar sua luta contra a China, a quem culpa pela disseminação do vírus e acusa de não ter reagido a tempo quando a Covid-19 emergiu no final do ano passado na cidade de Wuhan. Além disso, Trump questiona Pequim pela suposta falta de transparência na forma como lidou com a Covid-19.

Macron vai se houver segurança sanitária

O presidente da França, Emmanuel Macron, reagiu, dizendo-se "disposto" a viajar "se as condições sanitárias permitirem".

"O G7 é um grande evento internacional", acrescentou Macron, que no ano passado organizou o evento no balneário atlântico de Biarritz.

A chanceler alemã, Angela Merkel, por sua vez, destacou que, independentemente do formato da reunião, ela lutaria decisivamente "pelo multilateralismo".

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, foi mais cauteloso, enfatizando que é importante estudar "quais medidas serão adotadas" e quais são as recomendações dos especialistas.

Dúvidas e vantagens sobre próximo G7

A organização dessa cúpula, que é a primeira desde a pandemia que deixou mais de 325.000 mortos em todo o mundo, levanta várias questões.

A primeira é o tamanho das delegações que acompanharão cada líder e se usarão máscaras, uma prática que Trump evitou até agora.

Se for confirmado o encontro presencial, Camp David, localizada em uma região montanhosa do estado de Maryland, perto de Washington, possui grande vantagem, pois é um local isolado e é fácil garantir a segurança.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro