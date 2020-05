Avião com mais de cem pessoas a bordo cai em zona urbana no sul do Paquistão

Um avião de passageiros do Paquistão, que teria mais de 100 pessoas a bordo, caiu na cidade de Karachi (sul), nesta sexta-feira (22), informou a autoridade de aviação do país.

Publicidade Leia mais

Imagens veiculadas na televisão nacional mostraram que o voo da Pakistan International Airlines (PIA) atingiu uma área residencial.

"O avião caiu em Karachi. Estamos tentando confirmar o número de passageiros, mas inicialmente são 99 passageiros e oito tripulantes", disse o porta-voz da autoridade de aviação do país, Abdul Sattar Khokhar, acrescentando que o voo saiu de Lahore.

“Em seu último contato, o piloto falou que havia um problema técnico”, declarou o porta-voz da PIA, Abdullah H. Khan.

Um responsável da aviação civil declarou à Reuters que aparentemente o aparelho não tinha condições de acionar o trem de aterrissagem, mas que ainda era cedo para determinar a causa do acidente.

Imagens transmitidas pela rede de TV Geo mostram ambulâncias tentando passar no meio de uma multidão que se juntou no local da queda, uma área que parece ser densamente populosa. Também se via uma densa coluna de fumaça negra e muitos carros em chamas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro