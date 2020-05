Itália freta avião com estrangeiros para trabalhar na colheita depois da pandemia

Um primeiro grupo de 100 trabalhadores agrícolas estrangeiros chegou à Itália na quinta-feira (21), em um vôo especial do Marrocos, para servir como mão-de-obra nos campos de frutas e legumes da península italiana, segundo fontes oficiais.

Todo verão, milhares de trabalhadores agrícolas africanos, mas também búlgaros, romenos, indianos ou macedônios costumam vir à Itália para colher frutas e legumes.

A epidemia do novo coronavírus, que atingiu o país com força total a partir de março e matou mais de 32.000 pessoas, bloqueou essas viagens de trabalhadores estrangeiros, vitais para o setor agrícola europeu.

Com o deconfinamento iniciado desde 4 de maio, este primeiro voo chegou na quinta-feira ao aeroporto de Pescara (centro), vindo de Casablanca, com 124 passageiros a bordo, uma mão-de-obra especializada na colheita de frutas verão, de acordo com a Confederação dos Agricultores de Abruzzo, citada pela mídia local.

O fato marca a retomada dos "corredores verdes", como são chamados os vôos especiais fretados do exterior para trazer temporariamente mão de obra barata à Itália, acostumada a esse tipo de trabalho difícil.

"Eles terão que ficar quinze dias em quarentena, conforme previsto nas regras italianas para pessoas que chegam do exterior", disse Modesto Angelucci, dono de uma fazenda que produz batatas, cenouras e espinafre em a região de Avezzano (centro).

"Estes são trabalhadores qualificados que estão conosco há mais de 20 anos e não podem ser facilmente substituídos", disse Angelucci na mídia local, que financiou a viagem de dez deles para trabalhar em sua terra.

Eles são contratados regularmente, têm seguro, horários estabelecidos e condições especiais de segurança garantidas este ano devido à pandemia, como o uso de máscaras e luvas, disse ele.

Geralmente 350.000 estrangeiros trabalham sazonalmente na agricultura italiana. Mas, de acordo com a ministra italiana da Agricultura, Teresa Bellanova, este ano estão faltando "entre 250.000 e 270.000 trabalhadores".

Muitas vezes pagava-se uma ninharia e, às vezes, os trabalhadores viviam em campos em condições deploráveis ​​de higiene, muitos explorados por organizações da máfia, ou ilegalmente.

Para lidar com a crise que eclodiu no setor com a pandemia de coronavírus, a Itália aprovou em 13 de maio a regularização de cerca de 400.000 imigrantes ilegais - uma força de trabalho considerada vital para revitalizar a agricultura paralisada por três meses.

