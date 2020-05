Reino Unido vai impor 14 dias de quarentena para quem chegar do exterior

Aeroporto de Heathrow, no meio da epidemia de coronavírus. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

Texto por: RFI

O Reino Unido vai determinar um isolamento obrigatório de 14 dias aos viajantes que chegarem do exterior para impedir a propagação do novo coronavírus no território, declarou o ministro encarregado da Irlanda do Norte, Brandon Lewis, nesta sexta-feira (22).