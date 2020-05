Coronavírus: epidemia já contaminou mais de 5 milhões e 200 mil pessoas no mundo

Trabalhadores do cemitério Vila Formosa, em São Paulo AFP/Archivos

Texto por: RFI

Mais de 5.250.000 casos do novo coronavírus foram contabilizados oficialmente no mundo neste sábado, mais de dois terços deles na Europa e nos Estados Unidos. Foram registrados ao menos 5.250.658 casos da doença, incluindo 339.172 mortes, principalmente na Europa - o continente mais afetado, com 2.003.510 casos e 173.186 mortes -, e nos Estados Unidos (1.604.879 casos, com 96.125 mortos).