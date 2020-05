Covid-19: Brasil supera Rússia e já é 2º país do mundo em número de casos

Caixões de mortos da Covid-19 Covid-19 perto de um cemitério de Manaus MICHAEL DANTAS / AFP

Texto por: RFI

Com mais de 1.000 mortes por coronavírus em um único dia, o Brasil superou nesta sexta-feira (22) a Rússia e se tornou o segundo país do mundo em número de casos confirmados, atrás somente dos Estados Unidos. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, 1.001 mortes foram registradas por conta do vírus. O total de mortes confirmadas no país chega a 21.048, o sexto no mundo com mais mortes provocadas pela Covid-19.