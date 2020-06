Com epidemia sob controle, França reabre palácio de Versalhes

Após vários pontos turísticos abrirem, amanhã é a vez do Palácio de Versalhes, após 82 dias fechado devido à pandemia do coronavírus. AFP - PHILIPPE LOPEZ

Texto por: RFI

Depois de 82 dias fechado, o palácio de Versalhes, um dos mais visitados do mundo, reabre as portas neste sábado (6). O local enfrenta dificuldades financeiras desde a quarentena, mas não poderá contar com os 30% dos visitantes americanos ou asiáticos por conta da epidemia do coronavírus.