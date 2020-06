Por que a China lançará uma nova companhia aérea, apesar da crise do coronavírus

A China Eastern Airlines lançará uma nova companhia aérea especializada na ilha turística chinesa de Hainan. PASCAL PAVANI / AFP

Texto por: RFI

A segunda maior companhia aérea chinesa lançará uma nova empresa, mesmo que a pandemia tenha causado um colapso global no setor de viagens e no número de passageiros. Por trás do paradoxo, a estratégia é coerente com a retomada do consumo doméstico no gigante asiático.