Conselho científico francês teme segunda onda da Covid-19 vinda da América do Sul

Casal passeia no Trocadéro, em Paris, com o fim do confinamento © Christophe ARCHAMBAULT. AFP

Texto por: RFI

A Europa não descarta uma segunda onda do coronavírus, vinda da América do Sul, e que poderia chegar ao continente entre novembro e dezembro, de acordo com o virologista Bruno Lima, membro do conselho científico francês. Ele falou sobre essa possibilidade nessa quinta-feira (18), durante seu depoimento à comissão da Assembleia Nacional, criada para avaliar a gestão da crise do coronavírus na França.