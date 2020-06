"O pior provavelmente já passou", diz Christine Lagarde sobre crise do coronavírus na zona euro

O pior da crise econômica causada pelo coronavírus na zona do euro "provavelmente já passou". A afirmação foi feita por Christine Lagarde, presidente do BCE - o Banco Central Europeu. AP - Michael Probst

Texto por: RFI

A presidente do Banco Central, Christine Lagarde, disse nesta sexta-feira (26) que a zona do euro já deixou para trás o pior da crise provocada pelo coronavírus, porém a retomada econômica do bloco ainda é incerta, já que a possibilidade de uma segunda onda de contágios pela Covid-19 é alta.