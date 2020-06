Centrista Micheál Martin se torna premiê da Irlanda em aliança inédita contra nacionalistas

O líder do partido Fianna Fail, e o futuro primeiro ministro irlandês, Micheál Martin, deixa o Dublin Congress Centre após uma sessão especial do Parlamento, em 27 de junho de 2020. AFP

Texto por: RFI

Os deputados irlandeses escolheram Micheál Martin, chefe do partido centrista Fianna Fail, para ser o novo primeiro-ministro da Irlanda, após uma aliança sem precedentes entre seu partido, o outro partido centrista e seu histórico rival, Fine Gael, e o Partido Verde. O acordo, que inclui uma liderança rotativa, foi estabelecido na sexta-feira (26), para bloquear os nacionalistas do partido radical de esquerda Sinn Fein, que lideraram as eleições legislativas em fevereiro.