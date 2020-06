Coronavírus: Índia supera meio milhão de casos enquanto aguarda pico da epidemia

Mais de 500.000 pessoas já foram afetadas pelo Covid-19 na Índia, anunciou o governo indiano neste sábado (27), mas o pico da epidemia ainda está longe de ser atingido. O país, que enfrenta desigualdades geográficas significativas por trás dessa escalada de casos, registrou um total de 15.685 mortes e alguns estados estão pensando em voltar ao isolamento. Hotéis de luxo em Nova Délhi se tornaram hospitais de Covid-19, com equipes que recebem treinamento de emergência para acolher os doentes.

Publicidade Leia mais

Côme Bastin, correspondente da RFI em Bangalore

Com 18.500 novos casos anunciados pelo Ministério da Saúde neste sábado, 27 de junho, a Índia acaba de passar as 500.000 pessoas infectadas com o Covid-19. Devido à falta de testes, esses números são certamente mais altos, mas essa escalada simbólica marcou a população.

Embora ainda seja relativamente pequeno comparado ao tamanho de sua população, esse número pode dobrar até o final de julho. O pico da epidemia está realmente longe de ser atingido, quando pode dar um rebote exponencial.

Bombaim e Nova Délhi respondem por um terço dos casos

A situação difere drasticamente, dependendo da região. Bombaim e Nova Délhi contabilizam 150.000 casos, ou quase um terço das infecções. A capital indiana acaba de abrir um centro de mais de 100.000 metros quadrados, acomodando 10.000 leitos.

No sul, a cidade de Madras optou por uma nova contenção desde segunda-feira, 22 de junho. Mais poupada, a cidade de Bangalore poderia, no entanto, tomar a mesma decisão, dependendo do desenvolvimento da situação.

A Índia tem um total de 18.500 mortos, novamente com grandes disparidades geográficas. No estado de Kerala, apenas 22 pessoas morreram. Outro número vem para temperar esse quadro sombrio: a taxa de mortalidade na Índia é de cerca de 3% contra 6% em média no mundo.

Em Nova Délhi, hotéis de luxo são transformados hospitais de Covid-19

No Suryaa, um hotel de luxo em Nova Délhi, a equipe se prepara, atordoada, para trocar seus elegantes ternos e sáris por equipamentos de proteção adaptados à nova clientela: os pacientes com coronavírus.

A epidemia de covid-19 continua em fúria na Índia. A capital, Nova Délhi, com mais de 73.000 pacientes e 2.400 mortes, é a cidade mais atingida pela pandemia do país, à frente de Bombaim.

Dado o aumento no número de pessoas infectadas, a cidade de 20 milhões de habitantes ordenou a requisição de hotéis, boates e vagões para transformá-los em centros de isolamento para os doentes, uma medida sem precedentes.

Os funcionários desses lugares observam, espantados, a mudança.

"Tivemos um treinamento do hospital sobre como usar equipamentos de proteção individual e como removê-lo. É algo que eu nunca pensei que faria em toda a minha carreira em hotelaria", explica Ritu Yadav, gerente do hotel Suryaa, onde os primeiros pacientes chegarão. em breve.

Alimentos servidos em pratos descartáveis

"Para médicos e enfermeiros, isso faz parte da vida deles. Para nós, é uma experiência totalmente nova e muito difícil", diz ela. Mais acostumados a trocar os lençóis e a servir café da manhã nos quartos do que a lidar com os doentes de uma epidemia, os funcionários da Suryaa tiveram que improvisar para se adaptar à nova situação.

No total, 200 leitos foram preparados para sintomas assintomáticos ou pacientes com sintomas moderados do novo coronavírus. O hotel não pode cobrar mais de US$ 66 por dia, incluindo refeições.

Os alimentos serão servidos em pratos descartáveis ​​de papelão. Linhas vermelhas foram traçadas para marcar as distâncias a serem respeitadas e o contato entre a equipe e os pacientes será mínimo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro