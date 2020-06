Flórida registra novo recorde de contaminação por coronavírus em 24h nos EUA

Quase 10.000 novos casos de Covid-19 foram diagnosticados em menos de 24 horas na Flórida, um novo recorde para esse estado do sul dos Estados Unidos afetado por um surto de coronavírus, principalmente entre pacientes jovens.

O "Sunshine State" registrou 9.585 novos pacientes e 24 mortes em um dia, um número sem precedentes desde o início da pandemia, segundo estatísticas das autoridades locais de saúde.

A Flórida está enfrentando uma "verdadeira explosão" da doença entre os jovens que, graças à flexibilização da quarentena, desde o início de junho, voltaram às praias e à vida noturna, reconheceu o governador do estado norte-americano, Ron DeSantis.

A idade média das pessoas infectadas agora é de 33 anos, contra uma média de 65 anos, há dois meses.

O governador republicano da Florida, que havia adotado medidas iniciais de contenção, decidiu na sexta-feira suspender o consumo de álcool em bares.

Seu colega texano, também enfrentou um aumento preocupante no número de casos em seu estado, também ordenou o fechamento de bares e reduziu a capacidade de restaurantes para 50%, contra 75% desde 12 de junho.

Na noite de sexta-feira, ele se arrependeu de ter permitido que os bares tivessem reaberto cedo demais. "Se pudéssemos voltar e começar tudo de novo, provavelmente seria necessário diminuir a abertura dos bares, porque o vírus se espalha rapidamente", disse Greg Abbott. "As pessoas vão lá para se aproximar, beber e socializar, uma receita perfeita para o novo coronavírus”, disse ele.

O Texas é um dos primeiros estados norte-americanos a reabrir sua economia. A partir de 1º de maio, restaurantes, shopping centers, cinemas e lojas puderam reabrir com capacidade reduzida.

Na sexta-feira, a cidade de San Francisco, Califórnia, por sua vez, anunciou uma "interrupção" na flexibilização do isolamento. Cabeleireiros, barbeiros, bares ao ar livre que deveriam reabrir na segunda-feira vão esperar, disseram as autoridades.

Mais da metade dos estados norte-americanos, especialmente no sul e oeste do país, atualmente passam por um aumento no número de casos de coronavírus, enquanto a situação continua melhorando no nordeste, que foi a região mais afetada há dois meses.

