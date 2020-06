Rolling Stones ameaçam processar Donald Trump por usar suas músicas

Mick Jagger e seus colegas de banda dos Rolling Stones recrutaram a organização de direitos autorais BMI para impedir Donald Trump de usar sua música "You Can't Always Get What You Want" em eventos de campanha. AFP/Archivos

Texto por: RFI

Os Rolling Stones ameaçam em um comunicado à imprensa publicado no sábado (27), o presidente norte-americano Donald Trump com um processo se ele continuar usando um de seus sucessos, o “You Can't Always Get What You Want", ou “Você nem sempre consegue o que deseja" durante os eventos de campanha. Desde 2016, Donald Trump já atraiu a ira de muitos artistas pelo uso não autorizado de músicas alheias.