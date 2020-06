Sem coronavírus, Taiwan é único país do mundo a realizar Parada Gay nos 50 anos de Stonewall

Taiwan sediou uma das poucas marchas de orgulho em todo o mundo neste domingo (28), quando a comunidade LGTBQ+ da ilha e seus apoiadores saíram às ruas AFP

Texto por: RFI

Sem medo do coronavírus, Taiwan sediou várias paradas do Orgulho LGBTQ+ neste domingo (28), enquanto em quase todos os outros lugares do miundo as paradas foram e serão apenas virtuais, devido ao coronavírus.