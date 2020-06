Alemanha anuncia fim do confinamento em região que virou foco da Covid-19

Mulher faz teste do coronavírus em Warendorf, em 25 de junho de 2020 AP - Guido Kirchner

Texto por: RFI

A Alemanha anunciou nesta segunda-feira (29) o fim do confinamento no cantão de Warendorf, no oeste do país. O governo adotou as medidas de restrição de circulação no dia 23 de junho, depois do aparecimento de vários casos da Covid-19 ligados a um foco descoberto em um abatedouro.