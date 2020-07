Europa estocou antiviral remdesivir; Trump comprou produção mundial para 3 meses

O Reino Unido e a Alemanha asseguraram nesta quarta-feira (1°) que possuíam estoques suficientes do antiviral remdesivir, o primeiro medicamento que mostrou uma eficácia relativa no tratamento da Covid-19, cuja produção total mundial para os próximos três meses foi adquirida pelos Estados Unidos.

Publicidade Leia mais

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (30) que adquiriu 92% de toda a produção mundial de remdesivir pelo laboratório de Gilead de julho a setembro, ou seja, cerca de 500.000 tratamentos dos quase 550.000 disponiveis (cada tratamento requer 6,25 frascos em média para ser eficaz).

"O presidente Trump fez um acordo incrível para que os norte-americanos possam ter acesso ao primeiro tratamento terapêutico autorizado contra o Covid-19", disse o ministro da Saúde, Alex Azar, anunciando o contrato.

O medicamento foi aprovado nos Estados Unidos em 1º de maio, após testes clínicos, mostrando que ele reduzia o tempo de recuperação de pacientes com Covid-19 gravemente doentes em apenas quatro dias. A Europa deve permitir seu uso em breve.

Temores de escassez do medicamento

O anúncio de Washington levantou temores de uma escassez da droga no resto do mundo, mas pelo menos dois países europeus declararam nesta quarta-feira não estarem preocupados com sua população.

"O Reino Unido já usa remdesivir há algum tempo, primeiro em ensaios clínicos e hoje como parte de um programa de medicamentos de acesso antecipado. O Reino Unido possui um suprimento adequado de remdesivir", afirmou um porta-voz do primeiro-ministro britânico.

Na Alemanha, "o governo garantiu estoques de remdesivir cedo", disse um porta-voz do Ministério da Saúde. "Atualmente, existem reservas suficientes".

EUA podem querer exportar o produto

Além disso, o laboratório Gilead indicou que havia concedido licenças gratuitas a nove fabricantes de medicamentos genéricos na Índia, Paquistão e Egito. Esses laboratórios genéricos terão o direito de distribuir suas versões genéricas do remdesivir em 127 países, principalmente na África, Ásia, Oriente Médio e América Central.

Em uma entrevista no canal americano CBS em 3 de maio, o CEO da Gilead, Daniel O'Day, disse que o remdesivir fabricado nos Estados Unidos poderia ser exportado.

Além disso, Farasat Bokhari, professor de economia da Universidade de East Anglia, afirmou que pelo menos um fabricante de genéricos em Bangladesh fabrica o remdesivir sem ter obtido uma licença, de acordo com uma cláusula da Organização Mundial do Comércio que permite que os países em desenvolvimento façam isso em determinadas situações.

O especialista acredita que não deve haver escassez "porque a produção em outros países aumentará. O único problema é a velocidade com que eles o farão".

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro