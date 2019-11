Vitória esmagadora de pró-democratas aumenta incertezas em Hong Kong

O movimento pró-democracia impôs uma estrondosa derrota ao governo de Hong Kong alinhado com Pequim nas eleições locais desse domingo (24). A oposição conquistou a maioria das vagas em 17 dos 18 subdistritos do território semiautônomo chinês. Apesar da chefe do Executivo local, Carrie Lam, ter prometido nesta segunda-feira (25) "ouvir humildemente" os eleitores, o resultado também aprofunda as incertezas em Hong Kong, após cinco meses de uma crise política sem precedentes.

A extensão do revés sofrido pelos candidatos pró-Pequim surpreendeu e soa como um alerta para as autoridades chinesas que, no entanto, garantiram que continuam a apoiar a chefe do Executivo, após a derrota eleitoral. Em seu comunicado, Carrie Lam não deu detalhes de como pretende ouvir as opiniões dos cidadãos.

A oposição não perdeu tempo e pediu ao governo o cumprimento das cinco reivindicações do movimento, incluindo a adoção de eleições diretas para escolher o chefe do Executivo da megalópole de 7,5 milhões de habitantes, e uma investigação sobre a atuação da polícia nos protestos.

"Os eleitores usaram a maneira mais pacífica de dizer ao governo que não aceitam que Hong Kong se torne um Estado policial e um regime autoritário", declarou Wu Chi-wai, presidente do Partido Democrata, o maior da oposição.

Grande participação

A eleição dos 452 conselheiros distritais, que lidam com questões como manejo do lixo e rotas de ônibus, geralmente desperta pouco interesse. Mas nesse domingo, a taxa de participação atingiu 71%, contra 47% em 2015. De acordo com a imprensa, os candidatos pró-democracia conquistaram 388 cadeiras, um ganho excepcional de 263 vagas na comparação com as eleições anteriores.

O resultado foi "nada menos que uma revolução", declarou à AFP Willy Lam, analista político da ex-colônia britânica. "É uma profunda rejeição da administração local e da política de Pequim em relação a Hong Kong". Segundo ele, os resultados podem acelerar a saída da chefe do Executivo, mas também agravar a crise. "Os manifestantes vão considerar esta incrível vitória como um mandato concedido pelo povo, para que lutem ainda mais. Mas, ao mesmo tempo, não haverá concessões de Pequim, o que deve fazer a frustração crescer".

A mobilização contra a ingerência de Pequim começou em junho contra um projeto de lei autorizando as extradições de cidadãos de Hong Kong para a China continental. O texto foi retirado em setembro, mas desde então as reivindicações aumentaram e os confrontos entre a polícia e os manifestantes se tornaram cada vez mais violentos.

(Com informações da AFP)