Japão lança plano econômico para evitar que país comece 2020 em recessão

O primeiro-ministro japonêsShinzo Abe apresentou nesta quinta-feira (5) um plano de ajuda de 13 trilhões de yens (mais de R$ 500 bilhões) para evitar que a economia do país, que já está fragilizada, entre em 2020 em um contexto de recessão perene. Os investimentos serão usados principalmente na modernização de infraestruturas.

Após um terceiro trimestre em queda, os economistas preveem uma forte retração do PIB japonês. As principais razões são a alta recente dos impostos sobre produtos, que provocou uma diminuição do consumo, mas também as exportações em baixa, a passagem do tufão Hagibis em outubro e a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, que acaba respingando no Japão.

Diante desse contexto, o governo japonês decidiu injetar 13 trilhões de yens em sua economia. Pelo menos metade do valor será usado na reparação dos estragos provocados pelo tufão que deixou 80 mortos e um rastro de destruição.

Além de investimentos no setor público dedicados à infraestrutura, o plano prevê ajudas à exportação para produtores locais, cada vez mais preocupados com as possíveis consequências do fim, no ano que vem, do acordo de livre-comércio sobre produtos agrícolas assinado entre Tóquio e Washington.

O Japão está acostumando a recorrer a planos para relançar sua economia, um dispositivo que o país pode usar de maneira autônoma, já que não depende de credores estrangeiros. O Estado japonês financia seus gastos públicos emitindo títulos com taxas quase inexistentes, que são em seguida comprados por seu Banco Central e por grandes grupos financeiros locais.

No entanto, especialistas temem que esse novo plano para relançar a economia não seja suficiente em razão da difícil situação do país. A dívida japonesa já se aproxima de 240% do PIB.