800 mil pessoas tomam as ruas de Hong Kong para marcar os seis meses de protestos

Manifestantes pró-democracia participaram da maior manifestação em massa pelas ruas de Hong Kong em meses neste domingo (8), em uma exibição vigorosa de apoio ao movimento, com um ativista avisando os líderes pró-Pequim da cidade de que eles tinham uma "última chance" de acabar com a crise política.

Os organizadores estimaram cerca de 800.000 pessoas marchando por horas no centro financeiro, quando os protestos comemoram seis meses, uma ilustração vívida da hostilidade em relação ao governo após meio ano de contestação.

A força policial da cidade, que historicamente mostra números mais baixos de participação da multidão, disse à imprensa local que 183.000 pessoas compareceram ao pico, ainda uma das estimativas mais altas em meses.

A manifestação recebeu rara permissão da polícia e ocorreu duas semanas depois que os partidos pró-establishment foram derrotados nas eleições locais, destruindo as alegações do governo de que uma "maioria silenciosa" se opôs aos protestos.

Quando a noite caiu, as multidões acenderam as tochas de seus telefones celulares, criando um tapete brilhante de luzes que se estendia para longe, seus cantos ecoando nos imponentes arranha-céus acima.

Raiva e frustração

Muitos dos participantes vestidos de preto expressaram raiva e frustração pelo fato de a presidente-executiva Carrie Lam e Pequim descartarem outras concessões, apesar da derrota nas eleições.

"Não importa como expressemos nossos pontos de vista, através de marchas pacíficas, através de eleições civilizadas, o governo não ouvirá", disse um manifestante de 50 anos, que deu seu sobrenome Wong. "Ele segue apenas ordens do Partido Comunista Chinês".

"Não sei quanto tempo durará a luta", acrescentou outro manifestante, que deu seu primeiro nome como Kelvin. "Até agora não vejo o fim, mas não vamos recuar."

A popstar cantonesa Denise Ho, cuja música está na lista negra do continente chinês, tuitou um vídeo das grandes multidões com a legenda: "Aqui está sua maioria Carrie Lam".



Permissão rara



Hong Kong semi-autônoma foi atingida por manifestações cada vez mais violentas no maior desafio que a cidade apresentou a Pequim desde a sua entrega em 1997 da Grã-Bretanha.

Milhões de pessoas participaram de protestos alimentados por anos de crescentes temores de que a China autoritária esteja acabando com as liberdades da cidade.

A última quinzena viu uma queda acentuada na violência e no vandalismo após a vitória esmagadora dos candidatos pró-democracia.



A polícia deu o passo incomum de permitir que a Frente de Direitos Humanos Civis (CHRF, na sigla em inglês) realizasse a marcha deste domingo - a primeira vez que o grupo recebeu permissão desde meados de agosto -, mas eles alertaram que teriam tolerância zero à violência por radicais.

As demandas do movimento incluem uma investigação independente sobre o manejo dos protestos pela polícia, uma anistia para os presos e eleições totalmente livres.



"Carrie Lam deve ouvir as demandas dos hong kongers o mais rápido possível", disse Jimmy Sham, líder da CHRF, a repórteres depois de cobrar a marcha como a "última chance" de Lam de ouvir as pessoas.

Os protestos foram inicialmente desencadeados por uma tentativa agora abandonada de permitir extradições para o continente, mas desde então se transformaram em uma revolta popular contra o governo de Pequim.

A CHRF, que defende a não-violência, tem sido o principal grupo por trás de manifestações recordes no início do verão, que viram grandes multidões marcharem regularmente em um calor abrasador.

Uma marcha em junho atraiu o que os organizadores disseram ser de 1 milhão de pessoas, outra logo depois o dobro.

As autoridades proibiram repetidamente grandes manifestações nos últimos meses, citando o risco de violência de manifestantes mais raivosos.

As multidões simplesmente ignoraram as proibições, provocando confrontos quase semanais de gás lacrimogêneo e bombas de gasolina que aumentaram a reputação de estabilidade de Hong Kong e ajudaram a levar a cidade à recessão.



Polícia apreende armas



Horas antes do início da marcha, a polícia exibiu armas, incluindo uma pistola e facas, disseram ter sido encontradas durante ataques noturnos, onde onze pessoas foram presas.

Segunda-feira (9) marca o aniversário de seis meses dos protestos, durante os quais cerca de 6.000 pessoas foram presas e centenas de feridos, incluindo agentes da polícia.

Os fóruns on-line usados para organizar a ala mais radical do movimento prometeram agitar seus seguidores na manhã de segunda-feira, se não houver resposta de Lam.

Anos de marchas democráticas imensas e pacíficas fizeram pouco progresso, levando a uma maior radicalização entre alguns manifestantes de Hong Kong e a uma maior disposição de adotar táticas violentas.

Em comunicado divulgado antes da marcha, o governo de Hong Kong disse que "aprendeu sua lição e ouvirá humildemente e aceitará críticas". Mas não anunciou medidas ou concessões concretas.

Desde as eleições locais, o presidente-executivo da cidade permaneceu firme em sua oposição a outras concessões e Pequim a manteve, mesmo que ela agonize com baixos índices de aprovação.