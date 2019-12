Coreia do Norte realiza novos testes em base que deveria estar desativada

CSIS/Beyond Parallel/DigitalGlobe 2019 via REUTERS

A Estação de Lançamento de Satélites Sohae uma imagem de satélite tomada sobre Tongchang-ri, Coréia do Norte em 03/03/2019

A Coreia do Norte disse neste domingo (8) que realizou um "teste muito importante" em seu centro de lançamento espacial, enquanto Pyongyang aumenta a pressão sobre Washington por causa das negociações nucleares paralisadas.

Carregado de mistério, o anúncio do teste realizado neste sábado (7) no local de lançamento de satélites de Sohae ocorreu poucas horas depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que ficaria "surpreso" por qualquer ação hostil do norte.

"Um teste muito importante ocorreu no campo de lançamento de satélites de Sohae na tarde de 7 de dezembro de 2019", disse um porta-voz da Academia de Ciências da Defesa Nacional da Coreia do Norte.

O resultado do último teste terá um "efeito importante" na mudança da "posição estratégica" da Coréia do Norte, disse o porta-voz em comunicado divulgado pela agência de notícias oficial KCNA. A declaração não forneceu mais detalhes sobre o teste.

Satélites ou mísseis?

Sohae, na costa noroeste da Coreia do Norte, é uma instalação projetada para colocar satélites em órbita. Mas Pyongyang realizou vários lançamentos de foguetes lá que foram condenados pelos EUA e outros como testes disfarçados de mísseis balísticos de longo alcance.

Imagens de satélite tiradas em 5 de dezembro mostraram um grande contêiner no local que era "um indicador claro de um teste iminente do motor", disse Jeffrey Lewis, do Instituto de Estudos Internacionais Middlebury, nos Estados Unidos, antes da declaração de Pyongyang.

Os motores de foguetes são facilmente adaptados para uso em mísseis e a comunidade internacional chamou o programa espacial de Pyongyang de uma folha de figueira para testes de armas.

A Coreia do Norte desmontou o local de testes em Sohae em meio a uma rápida aproximação em 2018, mas a montou novamente este ano, disse Lewis, acrescentando: "Ainda assim, não vimos nenhuma atividade na bancada de testes" até agora.

Prazo de fim de ano

"Está claro que este é mais um sinal de que a Coreia do Norte está realizando mais atividades relacionadas a mísseis enquanto o prazo final de Kim Jong Un se aproxima", disse ele.

Um alto funcionário da administração dos EUA disse: "Vimos os relatórios de um teste e estamos coordenando estreitamente com aliados e parceiros".

Isso ocorre porque Pyongyang está aumentando a pressão antes do prazo de 31 de dezembro para os EUA proporem uma nova oferta para reiniciar negociações nucleares paralisadas.

Relacionamento com Trump

Horas antes de a Coreia do Norte anunciar seu último teste, Trump enfatizou seu "muito bom relacionamento" com o líder norte-coreano Kim.

"Bem, veremos sobre a Coreia do Norte. Eu ficaria surpreso se a Coreia do Norte agisse com hostilidade", disse ele na tarde de sábado em Washington."(Kim) sabe que tenho uma eleição chegando. Não acho que ele queira interferir nisso. Mas teremos que ver."



Após sua primeira cúpula com Kim em junho de 2018, Trump disse que Kim concordou em destruir "um importante local de testes de motores de mísseis" sem nomear a instalação.

Kim então concordou em fechar o local de Sohae durante uma cúpula no ano passado com o presidente sul-coreano Moon Jae-in em Pyongyang como parte de medidas de construção de confiança.



Kim realizou três reuniões com Trump desde junho de 2018, mas pouco progresso foi feito nos esforços para a desnuclearização.

Na quinta-feira (5), o vice-ministro das Relações Exteriores do Norte alertou para voltar a uma guerra de palavras com os EUA, ameaçando retomar a referência a Trump como um "dotard" - apelido de Pyongyang para o líder dos EUA no auge das tensões em 2017.

Os comentários vieram um dia depois de alertar que, se os EUA usassem força militar contra o Norte, tomariam "ações correspondentes imediatas em qualquer nível".



Na recente cúpula da Otan, Trump se gabou das "forças armadas mais poderosas" de Washington, acrescentando: "Felizmente, não precisamos usá-lo, mas se o fizermos, vamos usá-lo. Se precisarmos, faremos isto."

(Com informações da AFP)