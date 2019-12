Kim Jong-un "tem tudo a perder" se agir de maneira hostil, diz Trump

O presidente americano Donald Trump também disse neste domingo (8) que a Coreia do Norte tem potencial econômico, mas deve manter "boas relações" com os Estados Unidos. A mensagem de Trump foi publicada no Twitter depois do anúncio de um teste militar feito por Pyongyang, na costa ocidental da península.

Segundo a Coreia do Norte, o teste foi realizado “sucesso” da base de lançamento de satélites de Sohae. De acordo com a KCNA, a agência oficial do regime de Pyongyang, os resultados vão permitir uma mudança do “status estratégico” da Coreia do Norte. “Kim Jong-un é inteligente, assinou um acordo importante sobre a desnuclearização, e não deseja estragar sua relação privilegiada com o presidente dos Estados Unidos ou interferir nas eleições presidenciais americanas de novembro”, reagiu o presidente americano no Twitter.

Trump ainda ressaltou que o regime de Kim Jong-un tem um grande potencial econômico, mas deve abandonar seus programas nucleares. “A OTAN, a China, a Rússia, o Japão e o mundo inteiro concordam com isso”, disse. No sábado, Trump comemorou, em declarações à imprensa em Washington, seu "bom relacionamento" com o líder norte-coreano. "Acho que queremos que as coisas continuem como estão. Ele sabe que tenho eleições em breve", afirmou.

Localizada na costa noroeste da Coreia do Norte, a base de Sohae, também conhecida pelo nome de TongChang-ri, estava no centro das discussões diplomáticas, das quais participaram Pyongyang, Seul e Washington, há mais de um ano. Durante uma cúpula organizada em Seul, em setembro de 2018, Kim prometeu fechar a instalação de Sohae. Em março, os satélites detectaram alguns trabalhos que estavam sendo realizados nessa base para uma "rápida reconstrução".

....with the U.S. Presidential Election in November. North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, has tremendous economic potential, but it must denuclearize as promised. NATO, China, Russia, Japan, and the entire world is unified on this issue! Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 décembre 2019

Discussões estão paralisadas

As negociações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte vivem um impasse, apesar do acordo histórico assinado em junho de 2018 entre os dois países. Na ocasião, o regime norte-coreano aceitou desmantelar instalações balísticas. Mas a última cúpula ocorrida em Hanói, no Vietnã, em fevereiro, foi um fracasso. Recentemente, os norte-coreanos declararam que, na ausência de concessões americanas, o país mudaria de estratégia. Isso significa a retomada de teste de mísseis intercontinentais e nucleares.

Pyongyang quer que Washington apresente uma proposta para retomar as negociações de paz antes de 31 de dezembro. No sábado, entretanto, duas declarações confirmaram que a tensão está aumentando.

"A situação atual na península coreana é grave", consideraram os presidentes dos EUA e da Coreia do Sul (Moon Jae-in), em uma conversa por telefone, segundo a imprensa sul-coreana. Além disso, o embaixador norte-coreano nas Nações Unidas, Kim Song, afirmou que "a questão da desnuclearização já não está mais sobre a mesa de negociações".

