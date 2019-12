Nova Zelândia/erupção

Nova Zelândia: vulcão frequentado por turistas entra em erupção e deixa mortos e desaparecidos

Diversos turistas estavam perto do vulcão de White Island quando ele entrou em erupção (Foto: Reuters)

Texto por: RFI

Pelo menos cinco pessoas morreram e 18 ficaram feridas na erupção do vulcão de White Island, situado na costa da baía de Plenty, no norte da Nova Zelândia, nesta segunda-feira (9). As autoridades do país mobilizaram diversas equipes de resgate para localizar os desaparecidos.