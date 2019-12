Greta Thunberg é escolhida a personalidade do ano pela revista Time

Greta Thunberg está na capa da revista Time como personalidade do ano em 2019

A revista norte-americana Time escolheu a jovem ativista Greta Thunberg como personalidade do ano de 2019. A publicação anunciou o nome da premiada nesta quarta-feira (11).

A sueca de 16 anos tornou-se o rosto dos movimentos climáticos ao dar início em 2018 a manifestações todas as sextas-feiras em frente ao Parlamento sueco exigindo atitudes diante da emergência climática e estimular milhões de pessoas por todo o mundo a fazerem o mesmo.

A revista traz na capa a manchete "O poder da juventude", sobre uma foto de Greta a bordo do veleiro que a levou dos Estados Unidos para a Europa. A adolescente é a pessoa mais jovem da história a receber esse título, concedido pela revista norte-americana desde 1927.

"Não podemos continuar vivendo como se não houvesse amanhã, porque há um amanhã. É tudo o que estamos dizendo", disse Thunberg à Time durante a viagem.

Através dos mares

Greta atravessou o Atlântico para falar na ONU (Organização das Nações Unidas) como porta-voz de uma geração que teme pelo seu futuro com o aquecimento global.

Na entrevista para a revista norte-americana, Thunberg pede que os governantes "ouçam os cientistas" e os acusa de inação diante da crise climática.

Há esperança nas pessoas

O prêmio foi anunciado horas após o discurso de Greta Thunberg na COP-25 (Conferência do Clima da ONU), em Madri. Na sua fala, a jovem voltou a denunciar a falta de ação dos governos ricos e de enganar a população com anúncios de metas ambiciosas de redução da emissão de carbono.

A adolescente, contudo, disse que a esperança está nas ações populares.

"Digo que há esperança. Eu a vi. Mas ela não vem de governos ou de empresas. Ela vem do povo", disse na COP-25.

Pirralha ativista

O anúncio do prêmio acontece no dia seguinte à critica do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, à jovem ativista.

Falando a jornalistas, Bolsonaro chamou a adolescente de "pirralha" e criticou o espaço dado pela imprensa à ativista. Na sequência, Greta mudou de maneira irônica seu perfil nas redes sociais e assumiu a alcunha.

(Com informações da AFP)