Argélia/protestos

Argélia: manifestantes saem às ruas após eleição de Abdelmadjid Tebboune

Eleitor que apoia o candidato Abdelmadjid Tebboune comemora vitória na sede de campanha depois de ter sido proclamado como novo presidente, em Argel, Argélia, 13 de dezembro de 2019. REUTERS/Ramzi Boudina

Texto por: RFI

Abdelmadjid Tebboune, ex-chefe de governo do presidente Abdelaziz Buteflika, foi eleito presidente da Argélia no primeiro turno das eleições realizadas na última quinta-feira (12). A informação foi anunciada pelas autoridades nesta sexta-feira (13) e já gera violentas manifestações nas ruas do país.