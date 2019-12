India

Protestos contra ‘lei da nacionalidade’ se multiplicam na Índia

Manifestantes correm para escapar do gás lacrimogêneo disparado durante o protesto contra a nova lei de cidadania em Nova Délhi em 15 de dezembro de 2019. REUTERS/Adnan Abidi

Texto por: RFI

As manifestações continuam no nordeste do país contra a nova lei de cidadania, no coração dos confrontos. Todos os partidos da oposição clamam por resistência a essa lei, que promove o acolhimento de hindus de países vizinhos e que é considerada islamofóbica e contrária à Constituição laica do país.